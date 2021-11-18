В ООН назвали причину зростання цін на продукти найближчими роками
Високі тарифи на контейнерні перевезення можуть спричинити підвищення світових споживчих цін на 1,5 відсотка до 2023 року. Така причина подорожчання продуктів названа у доповіді Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), повідомляє Лента.Ру.
Якщо зростання ставок на контейнерні перевезення найближчим часом продовжиться, це призведе до значного збільшення цін на імпорт (у середньому на 11 відсотків). Високі ставки в першу чергу позначаться на товарах з низькою доданою вартістю, таких як меблі, текстиль, одяг та вироби зі шкіри.
Як зазначається у доповіді, пандемія посилила проблеми, які вже існували у галузі морського транспорту. Наприклад, йдеться про нестачу робочої сили та потреби в інфраструктурі. Криза посилюється закриттям кордонів та відсутністю міжнародних рейсів. У результаті сотні тисяч моряків опиняються у морі без можливості заміни.