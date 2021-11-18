Арахамія назвав найбільші здобутки Зеленського

Народний депутат та керівник фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія назвав головні досягнення влади на два роки роботи. За його словами, за половину каденції Володимира Зеленського вдалося побудувати державу в смартфоні, ухвалити закон про олігархів, запровадити ринок землі та легалізувати гральний бізнес, повідомляє Обозреватель.

За його словами, спочатку владу критикували за всі ці ініціативи.

"Коли обирають владу, вони очікують на якусь чарівну пігулку, якийсь чарівний рецепт, який вирішить проблеми, які накопичувалися багато років" , – сказав політик.

Арахамія зазначив, що більшість держпослуг зараз доступні онлайн. Це, на думку політика, є одним із головних досягнень команди президента.

"Пам'ятаю першу промову президента на iForum. Тоді він заявив, що ми будуємо державу в смартфоні. Потім було багато шаржів і жартів. Тим не менш, через два роки люди згадують про те, що у них є паперові паспорти та права лише, коли вони їдуть за кордон. Практично все зараз відбувається онлайн. Це одне з найбільших досягнень, з яким вже навіть опозиція перестала сперечатися. Це дійсно революційний крок" , – сказав він.

За словами Арахамії, це лише початок – протягом наступного року на 95% усі контакти людини з державою стануть онлайн.

"Електронні послуги це не просто модно, це перший крок на шляху до боротьби з корупцією" , – додав нардеп.

Другим здобутком політик назвав закон про олігархів.

"Закон дістався нам боями. Ми втратили спікера, частину депутатів. З цього бою ми вийшли покусаними. Але ми йтимемо далі, бо першими в історії сказали: бізнес і політика мають бути розділені. З'єднання політики, бізнесу та медіа призводить до того, що ми маємо на сьогодні: одна з найбідніших країн у Європі" , – зазначив Арахамія.

Ринок землі хоч і критикували раніше, але в результаті від цього, на думку нардепа, всі виграли.

"Нам розповідали, що країна голодуватиме, приїдуть іноземці і все викуплять. Ось пів року він працює. Кілька тисяч угод є. Земля в оренді подорожчала. Усі пайовики виграли від цього. На 4+ це виконано, як програмна обіцянка" , – сказав він.

Арахамія також розповів, що від легалізації грального бізнесу в Україні бюджет вже отримав понад два мільярди гривень.