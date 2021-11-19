У Байдена прокоментували плани Путіна на зустріч до кінця року

В Адміністрації президента США допускають можливі переговори глави держави Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним, проте конкретніших планів поки що немає﻿. Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє Ділова столиця.

Псакі сказала, що не може надати жодної інформації про "додаткові контакти, телефонний дзвінок чи щось подібне" щодо переговорів Путіна та Байдена.

"Я не виключаю, що президент Сполучених Штатів поговорить із президентом Росії в якийсь момент у майбутньому" , — додала вона.

Раніше прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що переговори між Джо Байденом та Володимиром Путіним можуть відбутися до кінця року. Головною темою переговорів, за його словами, стане Україна.