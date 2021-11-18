Макрон закликав тиснути на Лукашенка

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність продовжувати тиск на лідера Білорусії Олександра Лукашенка, щоб покласти край використанню міграційних потоків на кордоні з Європою. Про це йдеться у заяві Єлисейського палацу, повідомляє Лента.Ру.

Французький президент провів переговори з президентом та прем'єром Польщі Анджеєм Дудою та Матеушем Моравецьким, обговоривши ситуацію на білорусько-польському кордоні. Обидві телефонні розмови були присвячені ситуації на польсько-білоруському кордоні. Як повідомили в Єлисейському палаці, Макрон підтвердив свою повну солідарність із Польщею та запитав своїх співрозмовників про розвиток ситуації.

Також в адміністрації лідера Франції нагадали, що в понеділок, 15 листопада, Макрон провів телефонні переговори з російським колегою Володимиром Путіним, під час яких «обидва президенти домовилися працювати над деескалацією міграційної кризи». У зв'язку із цим Макрон закликав Путіна «використовувати свій вплив на Олександра Лукашенка».