У Румунії на військовому заводі стався вибух, є жертви

На півдні Румунії стався вибух на військовому заводі. Чотири людини загинули і четверо отримали поранення, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Як інформують місцеві ЗМІ, представники охорони здоров'я заявили, що вибухнула протипіхотна міна, коли кілька співробітників працювали над її знешкодженням.

Представник місцевої служби екстреної допомоги Октавіан Фулгер повідомив, що четверо поранених перебувають у стабільному стані. За словами Фулгера, за фактом інциденту розпочато розслідування.

Підприємство в Бебені входить до групи Energotech, виробляє озброєння і боєприпаси, є постачальником міноборони Румунії і НАТО.