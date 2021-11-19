Олімпійську чемпіонку РФ звинуватили у вживанні допінгу

Тяжкоатлетку з Росії Оксану Сливенко звинуватили у вживанні заборонених препаратів. Вона вже відбувала дискваліфікацію за допінг, повідомляє Сьогодні.

Сливенко потрапила до списку із 13 спортсменів, кого звинуватили. Перевірка з використанням нових методів виявила наявність забороненого препарату в пробі Сливенко, взятої на чемпіонаті Європи в квітні 2012 року, повідомляє championat.com.

Сливенко є єдиною російською олімпійською чемпіонкою у важкій атлетиці. Медалі з Ігор-2008 її точно не позбавлять, натомість у неї можуть відібрати золото чемпіонату Європи 2012 року.

Спортсменка вже відбула дискваліфікацію за допінг із 2018 по 2020 рік. Нині їй 34 роки. У разі нового усунення вона може завершити кар'єру.