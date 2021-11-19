19 листопада 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Міжнародний чоловічий день, Всесвітній день туалету, день жіночого підприємництва, Міжнародний день боротьби зі знущаннями, Всесвітній день профілактики жорстокого поводження з дітьми, Міжнародний день цільних злаків, повідомляє УНІАН.

В Україні - День скловиробника, День працівників гідрометеорологічної служби, в Німеччині - День супу, в США - День Роккі і Буллвінкля, День американського виробництва, День заміщає Вчителя, День рівних можливостей, День гри на волинці, День макіато, День побажання поганого дня, День гри "Монополія", в Таїланді - Свято духу води і світла "Лойкратхонг", в Індії - День народження гуру Нанака, День мучеників в штаті Уттар-Прадеш, День інтеграції, в Бразилії - День прапора, в Пуерто-Ріко - День відкриття, на Малі - День звільнення, в Белізі - День народу гаріфуна, в Монако - Національний день.

Пам'ятні дати 19 листопада, річниці та події

У 1190 році був заснований Тевтонський орден - німецький католицький духовно-лицарський орден. Він виник у Палестині під час хрестових походів. Римський папа Климент III затвердив орден як "Братство тевтонської церкви Святої Марії Єрусалимської" в 1191 році. А при Папі Римському Інокентії III він був перетворений в духовно-лицарський орден, завданнями якого стали: захист німецьких лицарів, лікування хворих, боротьба з ворогами католицької церкви. В якості вельми нечисленної церковної організації він існує досі в Німеччині.

У 1703 році в цей день в Бастилії помер в'язень, який увійшов в історію як "людина в залізній масці".

19 листопада 1819 року в Мадриді в спеціально збудованому палацовому будинку відкрився музей, відомий світу як Прадо - одна з найбагатших художніх галерей світу. Спочатку він іменувався Королівським музеєм науки і мистецтва, в колекції якого налічувалося 311 картин. І тільки після націоналізації в 1868 році музей отримав свою нинішню назву - Музей Прадо.

Його художня колекція містить безліч шедеврів у всіх жанрах живопису. Вона складена на основі зборів іспанських королів і має шедеврами Босха, Веласкеса, Гойї, Рубенса, Суврбарана, Тиціана, Ель Греко та інших великих майстрів. Сьогодні Національний музей Прадо є одним із символів Іспанії.

Крім того, це - один з найбільших і значущих музеїв Європейського образотворчого мистецтва. Будівля музею являє собою видатний зразок пізнього іспанського класицизму. На даний момент колекція музею налічує понад 8600 полотен. Періодично картини з музею експонуються на виставках в інших країнах.

У 1891 році була продана перша Іграшкова залізниця. Це сталося в німецькому Геппінзені.

У 1946 році Генасамблеєю ООН була прийнята резолюція проти релігійного і расового переслідування.

У 1969 році американський космічний корабель "Аполлон-12", пілотований астронавтами Чарльзом Конрадом, Аланом Біном і Річардом Гордоном, здійснив посадку на місяць.

У 1969 році відомий бразильський футболіст Едсон Арантес ду Насіменту забив свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі.

У 1978 році в результаті масового самогубства членів секти "Храм народів", керованої Джимом Джонсом, в Гайані загинули 911 осіб.

У 1987 році на аукціоні за рекордну суму 5,5 мільйона доларів був проданий автомобіль "1931 Bugatti Royale".

У 2004 році сталася наймасштабніша бійка в історії американського спорту - між клубами НБА "Детройт Пістонс" і "Індіана Пейсерс".

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 19 листопада вшановує пам'ять святителя Павла-Сповідника, Патріарха Константинопольського, і мучениці Клавдії Анкірської. Інші назви свята: "Павло", "Павло Сповідник", "Клавдія", "Льодостави".

Що сьогодні не можна робити

Не позичайте гроші. Щоб не розсердити Клавдію, не можна їсти в цей день м'ясні продукти. Вона може наслати хвороби і неприємності. Постарайтеся не ображати домашніх тварин.

Прикмети на 19 листопада

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

снігопад - зима буде сніжною;

немає вітру - скоро похолодає;

червона зоря - до зливи;

зоряне небо - до морозу, зірок не видно - до снігопаду.

Іменини 19 листопада

Іменини у Павла, Германа, Клавдії, Олександри, Віктора і Микити.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева.