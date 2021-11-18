У Греції посилюють карантинні обмеження

Починаючи з понеділка, 22 листопада, у Греції будуть посилені карантинні правила. Вони торкнуться нещеплених від коронавірусної хвороби громадян країни. Невакциновані не зможуть відвідувати кінотеатри, музеї, спортивні клуби навіть за наявності негативного тесту на COVID-19, повідомляє Корреспондент.

За інформацією місцевих ЗМІ про нові обмеження для нещеплених оголосив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс після різкого збільшення кількості інфікованих коронавірусом в останні кілька тижнів.

"Невакциновані більше не зможуть відвідувати закриті громадські приміщення навіть за наявності негативного тесту на коронавірус. Наразі людям без щеплення заборонено відвідувати лише ресторани, кафе, бари та нічні клуби" , - зазначив політик.

За словами Міцотакіса, план кабінету міністрів полягає в тому, щоб "Різдво цього року було краще, ніж минулого". При цьому глава уряду уточнив, що нещепленим парафіянам церков дозволено відвідувати служби за наявності негативного результату тесту на коронавірус.

Крім того, уряд країни ухвалив рішення скоротити термін дії сертифікату для вакцинованих осіб віком від 60 років до семи місяців. Після закінчення цього терміну у них буде місяць, щоб зробити бустерне щеплення від хвороби.