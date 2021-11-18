Меркель прокоментувала публікацію листування по "Нормандії"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що публікація МЗС РФ дипломатичного листування про підготовку нормандської зустрічі на рівні міністрів була "не таким уже й сюрпризом", повідомляє Корреспондент.

"Те, що публікуються листи (міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Росії, - ред.) - не такий уже й сюрприз" , - сказала Меркель на пресконференції у четвер, додавши, що багато своїх листів вона читає у ЗМІ.

За її словами, вона дуже розраховувала на нормандську зустріч на рівні міністрів, проте вона зірвалася.