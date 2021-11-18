Меркель прокоментувала публікацію листування по "Нормандії"
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що публікація МЗС РФ дипломатичного листування про підготовку нормандської зустрічі на рівні міністрів була "не таким уже й сюрпризом", повідомляє Корреспондент.
"Те, що публікуються листи (міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Росії, - ред.) - не такий уже й сюрприз", - сказала Меркель на пресконференції у четвер, додавши, що багато своїх листів вона читає у ЗМІ.
За її словами, вона дуже розраховувала на нормандську зустріч на рівні міністрів, проте вона зірвалася.
"Я жалкую про це. І публікація листування нічого не змінить", - додала канцлер Німеччини.