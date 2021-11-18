Меркель прокоментувала публікацію листування по "Нормандії"

Меркель прокоментувала публікацію листування по "Нормандії"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що публікація МЗС РФ дипломатичного листування про підготовку нормандської зустрічі на рівні міністрів була "не таким уже й сюрпризом", повідомляє Корреспондент.

"Те, що публікуються листи (міністрів закордонних справ Німеччини, Франції та Росії, - ред.) - не такий уже й сюрприз", - сказала Меркель на пресконференції у четвер, додавши, що багато своїх листів вона читає у ЗМІ. 

За її словами, вона дуже розраховувала на нормандську зустріч на рівні міністрів, проте вона зірвалася. 

"Я жалкую про це. І публікація листування нічого не змінить", - додала канцлер Німеччини.

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