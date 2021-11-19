У НАН дали прогноз COVID-смертності українців до кінця року

До кінця 2021 року коронавірсна хвороба може забрати життя ще 15-20 тисяч українців. Загальна кількість смертей від COVID-19 може сягнути до ста тисяч, повідомляє Обозреватель.

Таким прогнозом поділився Ігор Бровченко, він є керівником робочої групи Національної академії наук (НАН) України з математичного моделювання проблем, пов'язаних з пандемією COVID-19, в інтерв’ю DW. За його словами, реальні показники смертності від захворювання щонайменше вдвічі вищі.

Такі цифри є у рази вищими за показники минулого 2020 року. Тоді від коронавірусу в Україні померли майже 20 тисяч осіб за офіційною статистикою. Бровченко зазначив, що останні кілька днів смертність від COVID-19 в Україні не зростає, однак стверджувати, що вона пішла на спад, не можна, зазначив експерт.

Станом на 15 листопада офіційні дані показали, що за 2021 рік від коронавірусу вже померли 57 тисяч українців.

"До кінця року (2021 року) загальна кількість жертв від початку пандемії, за офіційними даними, може досягти 90-100 тисяч смертей" , – сказав Бровченко, додавши, що такий сценарій розвитку подій є найбільш реалістичним.

Водночас нині в нашій державі триває піковий період смертності від коронавірусу. Днями, за словами експерта, ймовірно, може розпочатися "впевнене падіння.