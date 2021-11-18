У ВП вручили ветеранам та сім'ям загиблих військових ордери на квартири

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак вручив вісім ордерів на житло учасникам бойових дій та рідним військовослужбовців, які загинули під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, повідомляє Укрiнформ.

«Це – перші кроки вдячності та поваги до героїв та їхніх родин, які держава демонструє реальними справами. Безумовно, те, що зробили ви та ваші близькі, має бути оцінено сьогодні, а не колись. Ми тільки починаємо і продовжуватимемо в майбутньому» , – зазначив Єрмак.

Отримуючи ордер, Артем, син військового Олександра Бердеса, полеглого під час виконання завдань у зоні проведення АТО у 2015 році, зазначив:

"Для мене це багато означає - можу тепер з гордістю сказати, що в мене є майбутнє".

Хлопець також обрав військову професію.

Також зазначається, що волонтерка Оксана Лазебник, яка займається дітьми загиблих героїв, висловила подяку Зеленському та представникам Офісу Президента за допомогу у наданні житла.

Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна наголосила, що ветеранська політика, зокрема питання забезпечення житлом, є пріоритетом для нинішньої влади. Вона висловила сподівання, що наступного року підтримку військових буде збільшено.

Радник – уповноважений Президента з питань забезпечення прав захисників України Олена Вербицька додала, що зараз спостерігає чи не найбільшу за останні вісім років підтримку та сприяння владі у розв'язанні проблемних питань захисників та їхніх сімей.

У врученні також взяв участь заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.