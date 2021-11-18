У Німеччині оновився добовий максимум COVID-захворювань

Рівень захворюваності на COVID-19 сягнув у Німеччині нових рекордів - 65 371 новий випадок упродовж 24 годин. Такі дані оприлюднив Інститут Роберта Коха, повідомляє Укрiнформ.

Це на 15 175 випадків більше, ніж у четвер минулого тижня, коли вперше з початку пандемії було подолано 50-тисячку позначку.

Загалом рекорди фіксуються у країні 11 день поспіль, а показник захворюваності за 7 днів зріс до 336,9 на 100 тисяч населення. За останню добу померли 264 людини з вірусною інфекцією.

«На цей момент ми перебуваємо в тяжкому становищі. У нас справді буде дуже погане Різдво, якщо ми не вживатимемо контрзаходів зараз» , – попередив президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер.

Він припускає, що справжні цифри захворюваності вдвічі-втричі більше, ніж лабораторно підтверджені.