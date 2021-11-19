Пентагон продовжує стежити за маневрами РФ та консультуватися з Україною

Глава Пентагону Ллойд Остін запевнив, що США продовжують підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. У Вашингтоні уважно стежать за пересуванням російських військ біля кордонів, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

За його словами, Київ і Вашингтон поглиблюватимуть співпрацю в Чорноморському регіоні, сфері кібербезпеки і проводитимуть обмін розвідувальними даними, повідомляє пресслужба Пентагону.

"Ми чітко висловили свою стурбованість дестабілізуючою діяльністю Росії і наше прагнення до більшої прозорості (щодо військових маневрів РФ)" , - зазначив американський міністр.

Щоб сприяти регіональній безпеці, Остін сказав, що продовжить консультації з Україною, союзниками і партнерами в регіоні щодо ініціатив в області безпеки.