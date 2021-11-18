У ГУР назвали напрямки спецоперації РФ проти України

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що Росія проводить масштабну спецоперацію проти України. Військові маневри Москви досягнуть піку у січні, повідомляє Корреспондент.

Про це він заявив в ефірі "Право на владу". Буданов зазначив, що Російська Федерація при цьому має конкретну мету.

"Задум Москви дуже простий - дестабілізація всередині, використовуючи дуже багато наративів. Від антивакцинаторів до невдоволення з різних причин. Далі, міграційна криза, мета обурення суспільства, масштабна енергетична криза, що насувається за нашою оцінкою, економічна криза" , - заявив він.

Глава ГУР зазначив, що Росія веде "нагромадження" на певному віддаленні від кордону України.