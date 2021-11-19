Франція відмовилася від локдауну для невакцинованих

Франція не буде вводити карантин для невакцинованих проти COVID-19 людей. За словами президента Еммануеля Макрона, країна не буде наслідувати приклад сусідніх європейських країн, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Слова Макрона цитує The Guardian. Він нагадав, що в країні діють COVID-паспорти.

"Ті країни, які закривають нещеплених, - це країни, де не вступили в силу паспорта (здоров'я). Тому у Франції в цьому кроці немає потреби" , - сказав Макрон.

У листопаді у Франції стартувала п'ята хвиля COVID-19. Міністерство охорони здоров'я розглядає питання про початок вакцинації для дітей молодше 12-річного віку. Також у Франції розглядають ревакцинації для осіб молодше 50 років.