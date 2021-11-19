Британія допоможе Польщі розробити нову систему ППО

Великобританія і Польща підписали заяву про наміри, згідно з якою британські виробники допоможуть Варшаві розробити систему ППО Narew. Її бюджет може скласти кілька мільярдів фунтів стерлінгів, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Відповідні домовленості були досягнуті в ході візиту до Польщі глави британського військового відомства Бена Уоллеса, передають польські ЗМІ.

"Ця угода означає якісну зміну співпраці Великої Британії та Польщі у сфері оборони і відкриває нам шлях для ще тіснішої взаємодії. Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак і я з нетерпінням чекаємо, коли почнеться розробка наземної системи ППО" , - вказав Уоллес.

Зазначається, що працювати над створенням уніфікованої зенітної керованої модульної ракети ППО Narew буде британський підрозділ міжнародного консорціуму MBDA.

За словами виробника, ракета здатна розвивати швидкість, рівну трьом числам Маха, знищуючи малопомітні літальні апарати.