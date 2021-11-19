У Лондоні спалахнув скандал через рекламу криптовалюти

Реклама на автобусних зупинках і в метро Лондона криптовалюти Floki Inu, названої на честь собаки американського мільярдера Ілона Маска, спричинила скандал. Управління стандартів реклами Великої Британії (ASA) вже розпочало розслідування з цього приводу, повідомляє Обозреватель.

Згідно з матеріалами Financial Times, регулятор спробує з'ясувати, чи не порушує ця рекламна кампанія маркетингові стандарти Сполученого Королівства. Це відбувається на тлі зростаючих настроїв на користь повної заборони реклами криптопродуктів у громадському транспорті британської столиці.

Раніше кілька членів Лондонської асамблеї, яка займається адміністрацією міста, підтримали заклики заборонити рекламу криптопродуктів у держсекторі. Інакше вони вимагають переглянути підхід оператора громадського транспорту Transport for London (TfL) до таких маркетингових кампаній.

З цього приводу TfL вже подала запит до ASA та Управління фінансового нагляду.

"Щойно TfL отримає їхню думку, можна буде розглядати подальші дії" , – кажуть в організації.

Причиною для галасу стали розклеєні в лондонській підземці та на автобусних зупинках оголошення. "Впустив DOGE? Лови Floki", – закликають творці токена-мема.

Автори рекламної кампанії заперечують будь-які порушення зі свого боку. В управлінні Floki Inu вважають, що їхня реклама в Лондоні відповідає всім законам і постановам.

"Рекламні оголошення були схвалені юридичним та керівним органом з реалізації реклами" , – кажуть представники криптовалюти.

Однак у TfL наголошують, що реклама будь-якого криптопроекту має містити відмову від відповідальності за наслідки таких інвестицій.

Це вже не перший скандал навколо реклами криптопродуктів у лондонському громадському транспорті. За даними BBC, у травні ASA заборонила кампанію криптовалютної платформи Luno, в якій звучав заклик купувати біткоїн. Таку рекламу оголосили такою, що вводить в оману, оскільки вона спонукала людей вкладати гроші в нерегульовані фінансові активи.

Це питання обговорюється у Великій Британії вже не перший рік. У 2020 році Казначейство королівства запропонувало посилити правила рекламування більшості криптовалютів. А у листопаді 2021-го ліберальні демократи та члени партії зелених у Лондонській асамблеї закликали TfL взагалі більше не рекламувати криптопроекти. Принаймні, поки ця область не регулюватиметься.