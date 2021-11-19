На військовій базі Ванкувера пролунав вибух, є постраждалі
На базі "Комокс" збройних сил Канади на острові Ванкувер (провінція Британська Колумбія) стався вибух. Десть людей постраждали, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
За даними телеканалу CTV, медична допомога була надана десяти постраждалим, чотирьох доставили в лікарню, в тому числі одного - на вертольоті.
Раніше повідомлялося про двох постраждалих.
За попередніми даними, в нежитловій будівлі казарми, де зараз проводяться ремонтні роботи, прогримів вибух побутового газу. Сталося часткове обвалення споруди.