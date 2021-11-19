Ціни на алкоголь виростуть: як подорожчають пиво та інші напої

В Україні після ухвалення законопроєкту №5600 (наразі момент ухвалено у першому читанні) приблизно на 2 грн може подорожчати літр пива міцністю 8%. Тоді як ціни на лікеро-горілчану продукцію можуть збільшитися приблизно на 2,1 грн за літр через підвищення акцизу на 5%, повідомляє Обозреватель.

Це випливає із опублікованих на сайті Ради пропозицій. Змінять сам підхід до розрахунку акцизу. Зараз, незалежно від фортеці пиво, потрібно платити 2,78 грн за літр. За новими правилами сума варіюватиметься:

для пива з міцністю 4% – 2,39 грн (на 39 копійок менше);

для пива з міцністю 8% – 4,79 (на 2 грн та 1 копійку більше).

Зазначимо, що така індексація податку дозволить компенсувати загальне зростання цін у країні. Також варто враховувати, що чим вищий розмір акцизів на алкогольну та тютюнову продукцію, тим нижчий рівень споживання. Щоправда, держава також має контролювати тіньовий ринок і не допускати продажу контрафактної продукції в промислових масштабах.

Наприклад, за оцінками голови податкового комітету Данила Гетьманцева, лише на акцизі на алкогольні напої країна втрачає близько 8 млрд грн.