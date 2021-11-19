У Канаді більшість нових COVID-випадків припадає на дітей
Упродовж останніх тижнів більшість нових випадків інфікування коронавірусом у Канаді виявлено у дітей до 12 років. Про це заявила головний санітарний лікар Канади Тереза Там під час брифінгу в Оттаві, повідомляє Укрiнформ.
“Під час четвертої хвилі найбільша кількість нових випадків інфікування припадає на дітей до 12 років й найбільше спалахів захворювання фіксується у віковій категорії початкової школи”, - сказала Там.
Вона додала, що ефективні заходи епідеміологічного контролю переважно дозволяють припиняти спалахи в школах на етапі, коли захворіло усього три-чотири людини, й не закривати навчальні заклади.
Водночас вона наголосила, що COVID-19 у дітей рідко проходить у важкій формі.
“Досі було повідомлено про понад 350 тисяч випадків у дітей та молоді віком до 19 років, й лише 1% з них були важкими”, - зазначила експерт.