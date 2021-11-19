В Угорщині введуть обов'язкову ревакцинацію медпрацівників

Угорщина зробить третє щеплення від хвороби COVID-19 обов’язковим для усіх медичних працівників. Окрім того, починаючи з суботи, носіння захисних масок стане обов'язковим у більшості закритих місць, повідомляє Укрiнформ.

За словами керівника апарату прем'єр-міністра Гергелі Гуляша, лише вакцини можуть забезпечити захист від коронавірусу, оскільки кількість випадків хвороби в країні зростає.

«Порада уряду полягає в тому, що кожен має отримати додаткову дозу щеплення, яку можна отримати через чотири місяці після другої дози» , – сказав Гуляш.

Угорщина повідомила про 10 767 нових випадків COVID-19 упродовж останньої доби, що є найвищим щоденним показником з кінця березня. Щоденна кількість нових випадків хвороби наближається до піка в 11 265 випадків, досягнутому під час третьої хвилі пандемії.

В Угорщині практично не було карантинних обмежень, а рівень COVID-вакцинації нижчий за середній в країнах ЄС.

Влада країни планує запровадити суворіші обмеження, а саме: заборона масових заходів, вхід до ресторанів, театрів та кінотеатрів має здійснюватися за наявності сертифікату вакцинації від COVID-19.