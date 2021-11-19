Спецслужби знають, хто сприяв втечі Чауса з України - ГУР

Спецслужбам відомо, хто допомагав екссудді Миколі Чаусу тікати з України з-поміж керівництва головного управління розвідки Міноборони, повідомляє Укрінформ.

Про це 18 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Так, відомо. Всі необхідні покази, якщо це буде потрібно, ми надамо слідчим органам та суду. І ще раз кажу: я як представник спеціальних служб ніколи не коментую діяльність спеціальних служб" , - зауважив він, відповідаючи на відповідне запитання.

Кримінальне провадження за фактом незаконного переміщення екссудді через державний кордон України наразі розслідується ГСУ СБУ.