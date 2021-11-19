10 хитрощів, які допомагають зберегти укладку під шапкою та виглядати стильно

У холодну пору року дбайливо укладена зачіска може швидко зіпсуватися через носіння шапки, вогкості на вулиці та перепаду температур. Ще не варто забувати про статичну електрику після зняття головного убору, повідомляє Обозреватель.

1. Не використовуйте засоби для фіксації волосся

Врахуйте, що активне використання лаків, піни для волосся чи мусу не збереже зачіску під головним убором. Це популярний міф. Шапка створює парниковий ефект – і зачіска втрачає форму. Після засобів для фіксації волосся має вигляд не такий густий і об'ємний, а також втрачає свій природний блиск.

2. Замість засобу для укладки – сухий шампунь

За допомогою сухого шампуню можна надати волоссю об'єм та текстуру. Для цього потрібно струсити балон і розбризкати засіб на волосся на відстані від 10 до 15 см. Через кілька секунд щіткою з малими зубцями ретельно розчешіть волосся. Альтернативний варіант – пудра для волосся.

3. Не одягайте шапку на вологе волосся

Перед виходом з дому волосся має встигнути добре висохнути. Якщо ж надіти шапку на вологе волосся, – воно буде заломлене, а холодне повітря зробить його ламким і сухим.

4. Зберіть волосся в пучок

Це потрібно для того, щоб після зняття шапки розпустити пучок і отримати відмінну зачіску – хвилясте волосся (об'ємні локони). Пучок краще закріплювати невидимками, а не резинкою.

5. Використовуйте трояндову олію

Рожеве масло допоможе позбавитися проблеми з електризацією волосся після зняття шапки. Для цього потрібно нанести цей засіб на гребінець і розчесати пасма.

6. Купуйте шапки із натуральних матеріалів

Синтетичні волокна у складі головного убору не повинні перевищувати 30%. Чим більше синтетики – тим швидше волосся стане жирним і неохайним. До того ж шапки з ненатуральних волокон можуть наелектризувати волосся.

7. Робіть масаж голови

Повернути волоссю об'єм та прибрати заломлення допоможе масаж голови. Після того як знімете шапку, опустіть голову вниз і протягом 30 секунд помасажуйте волосся біля коріння. Рухи повинні йти від потилиці до чола.

8. Заплетіть коси

Існує безліч видів зачісок у вигляді заплетених кісок (в інтернеті є відеоінструкції). По-перше, такі зачіски урізноманітнюють образ, а по-друге – зберігають охайний вигляд.

9. Шукайте альтернативи шапкам

Врятувати волосся від прохолоди допоможуть стильні та теплі хустки. Так голові буде зручно, а зачіска залишиться незмінною. У сильний мороз на хустку слід накинути каптур. Стильні альтернативи шапкам: панами, дуті хустки та берети.

10. Пряме волосся

Якщо вам подобається пряме блискуче волосся, нанесіть на нього невелику кількість спеціальної олії. Так ви не тільки додасте волоссю блиску, але й позбавитеся від його електризації.