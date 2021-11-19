Голод на Мадагаскарі: люди їдять кактуси та сарану

Від голоду на Мадагаскарі, до якого призвела надзвичайна посуха, страждають 1,3 млн осіб, люди їдять кактуси та сарану.Про це в Нью-Йорку заявив координатор гуманітарної допомоги ООН для Мадагаскару Ісса Саного, повідомляє Укрінформ.

«Я закликаю міжнародну спільноту проявити солідарність з жителями Мадагаскару, які несуть основний тягар кліматичної кризи, надати фінансування, необхідне для запобігання гуманітарної катастрофи» , - сказав Саного.

За словами координатора, наслідки найсильнішої за останні 40 років посухи в поєднанні з піщаними бурями та нашестям шкідників практично унеможливили для жителів півдня острова вирощувати власні харчові продукти вже щонайменше три роки.

«Світ не може вдавати, наче нічого не відбувається. Люди на Мадагаскарі потребують нашої підтримки зараз і в майбутньому» , - підкреслив Саного.

Він здійснив поїздку по південній частині острова, де, за його словами, побачив «людське обличчя глобальної кліматичної кризи» - те, як вона відбивається на житті людей. Унаслідок посухи понад 1,3 млн осіб зіткнулися з проблемою сильного голоду, у тому числі близько 30 000 осіб – із загрозливими для життя умовами.

«Жінки, діти, сім’ї їдять кактуси чи сарану, аби вижити через цю посуху, більш як пів мільйона дітей страждають від гострого недоїдання, - сказав він. – І це відбувається в країні та регіоні, які найменш причетні до зміни клімату».

Криза змусила батьків забирати дітей зі школи, щоб вони допомагали шукати їжу та воду, розповів він. Деяким родинам «довелося продати все своє особисте майно, аж до каструль і сковорідок, аби купити невелику кількість їжі, якої їм не вистачить надовго», сказав Саного.