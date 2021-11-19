Шмигаль зустрінеться у Відні з канцлером Австрії

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок під час робочого візиту до Відня проведе зустріч з федеральним канцлером Австрії Александером Шалленбергом, повідомляє Укрiнформ.

"У понеділок, 22 листопада, федеральний канцлер Александер Шалленберг прийме з робочим візитом у Відні Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля" , - поінформували в канцелярії австрійського глави уряду.

Зустріч українського прем’єра та австрійського канцлера відбудеться о 13.00 (за місцевим часом). Після робочих перемовин відбудеться спільна пресконференція.