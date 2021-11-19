У США запропонували не визнавати президенство Путіна після 2024 року

Конгресмени Стів Коен і Джо Вілсон внесли в Палату представників Конгресу США резолюції про невизнання президента Росії Володимира Путіна главою держави. Йдеться про прийняття документа в тому в тому випадку, якщо він візьме участь у виборах 2024 року, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

За словами конгресменів, поправки до конституції Россі від 2020 року "набрали чинності з порушенням законів і міжнародних зобов'язань", тому будь-яка спроба Путіна залишитися на посаді після закінчення його нинішнього і останнього терміну 7 травня 2024 року має спричинити невизнання з боку Сполучених Штатів, йдеться в їх прессрелізі.

"Резолюція відзначає порушення при виборах, завдяки яким Путін перебуває при владі, і відстоює позицію, що його подальше перебування на посаді незаконно" , - йдеться в релізі.

Зазначається, що резолюція у разі прийняття носитиме рекомендаційний, а не обов'язковий характер.