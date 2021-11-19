Байден і Трюдо назвали головну спільну мету

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвали своє головне спільне завдання за підсумками зустрічі у Вашингтоні, повідомляє Лента.Ру.

"Пріоритетом прем'єр-міністра та президента залишається закінчення пандемії COVID-19 та підвищення рівня безпеки охорони здоров'я" , - підкреслили лідери, додавши, що продовжать виконувати взяті на себе зобов'язання щодо вакцинації населення світу та надання фінансової допомоги бідним країнам для відновлення економік від наслідків коронавірусу.

Байден та Трюдо обговорили теми економічного співробітництва США та Канади, зміну клімату, боротьбу за права людини. Також було обговорено координацію зусиль розвідки в рамках Five Eyes, куди входять канадські, австралійські, американські, новозеландські та британські спецслужби. Глави держав розглянули взаємини з Китаєм, Афганістаном і те, що відбувається в Азійсько-тихоокеанському регіоні.

Байден, відкриваючи у Білому домі Саміт лідерів держав Північної Америки, закликав Канаду та Мексику спільно зі Сполученими Штатами боротися з пандемією коронавірусу та наслідками міграційної та кліматичної кризи.

Саміт лідерів держав відбувся вперше із 2016 року. На нього прибули прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор.