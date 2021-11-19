Пожежа в пансіонаті Дніпра: санітарку відправили під домашній арешт

Няні-санітарці, яка є однією з трьох підозрюваних у справі про загибель людей у приватному пансіонаті для літніх людей в Дніпрі, обрали запобіжний захід – нічний домашній арешт. Таке рішення ввечері 18 листопада ухвалив Бабушкінський райсуд Дніпра, повідомляє Радіо Свобода.

Прокуратура клопотала про тримання жінки під вартою, захист наполягав на домашньому арешті.

Раніше запобіжний захід обрали ще одній затриманій у справі – адміністраторці закладу. Вона перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Третю фігурантку – підприємицю, яка організувала заклад, не затримували. Їй лише вручили повідомлення про підозру.

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