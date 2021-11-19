Курс валют НБУ на 19 листопада

Курс валют НБУ на 19 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 19 листопада 2021 року

Курс долара у порівнянні з 18 листопада впав на 7 коп. до 26.44 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 29,97 за 1 євро.

Курс рубля знизився на 4 коп. до 3.61 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 9 коп. до 35.62 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 2 коп. до 28.51 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 1 коп. до 6.43 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 26.442 700 --0.072
EUR Євро 29.968 800 --0.029
RUB Рубль 0.361 400 --0.004
GBP Фунт стерлінгів 35.615 700 --0.093
CHF Швейцарський франк 28.514 300 +0.018
PLN Польський злотий 6.431 700 --0.011

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