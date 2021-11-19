Курс валют НБУ на 19 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 19 листопада 2021 року
Курс долара у порівнянні з 18 листопада впав на 7 коп. до 26.44 за 1 долар.
Курс євро знизився до рівня 29,97 за 1 євро.
Курс рубля знизився на 4 коп. до 3.61 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 9 коп. до 35.62 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 2 коп. до 28.51 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився на 1 коп. до 6.43 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26.442 700
|EUR
|Євро
|29.968 800
|RUB
|Рубль
|0.361 400
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.615 700
|CHF
|Швейцарський франк
|28.514 300
|PLN
|Польський злотий
|6.431 700