Курс валют НБУ на 19 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 19 листопада 2021 року

Курс долара у порівнянні з 18 листопада впав на 7 коп. до 26.44 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 29,97 за 1 євро.

Курс рубля знизився на 4 коп. до 3.61 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 9 коп. до 35.62 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 2 коп. до 28.51 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 1 коп. до 6.43 за 1 польський злотий.