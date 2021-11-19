США закликали грузинську владу допустити Саакашвілі на засідання суду

Держдеп США закликав грузинську владу "справедливо і гідно" ставитися до колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, а також забезпечити присутність політика на всіх засіданнях суду у його справі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми закликаємо уряд Грузії ставитися до Саакашвілі справедливо і з гідністю, а також дослухатися рекомендацій громадського захисника щодо належного поводження" , - йдеться у повідомленні представника держдепу Неда Прайса, поширеному зовнішньополітичним відомством США.

У повідомленні також зазначається, що "Саакашвілі має право на справедливий судовий розгляд, який включає можливість особисто бути присутніми на судових слуханнях, якщо він попросить про це".