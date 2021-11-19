Надбавка до пенсії жінкам : хто може на неї розраховувати

В Україні відрізняються пенсії чоловіків та жінок. Однією з причин стало те, що у жінок переривається трудовий стаж, коли вони йдуть у декрет щодо догляду за дітьми, а це впливає на розмір виплат, повідомляє Сьогодні.

Як розповіли у Пенсійному фонді, при виході на пенсію зараховують не лише ті роки, коли жінка офіційно працювала, а й періоди, коли вона займалася вихованням дітей. Але лише за умови отримання допомоги при народженні дитини.

Крім того, до стажу зарахують і час перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами. Деякі жінки мають додаткові пільги від держави. На них можуть розраховувати:

жінки, які народили 5 або більше дітей та виховали їх до 8-річного віку;

матері осіб з інвалідністю з дитинства.

Вони мають право на пенсію за віком після досягнення 50 років та при стажі роботи не менше 15 років із зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми. А якщо жінка виховує неповнолітніх дітей, то їй належить надбавка до пенсії у розмірі 150 грн на кожну неповнолітню дитину.

Зазначимо, що вже 2022 року влада планує збільшити пенсії жінкам за наявності 29 років страхового стажу. Їхні щомісячні виплати зростуть на 9%.

Хто ще може розраховувати на надбавку?

Колишнім військовим розвідувальних органів, які вийшли на заслужений відпочинок та отримують пенсію згідно з "військовим" законом № 2262, можуть провести перерахунок пенсій. Він зачепить виплати, які вони отримували з 1 серпня 2021 року.

А суддя, який вийшов на заслужений відпочинок, може розраховувати на виплату у розмірі 91,2 тис. грн перерахунку суддівських зарплат. Згідно із законом, суддя на пенсії може отримувати до 80% зарплати того, хто працює на аналогічній посаді. Це відбувається при тому, що середня виплата по країні збільшилася лише на 400 грн – з 3507 до 3915 грн.