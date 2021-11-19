У Британії схвалили нове лікування ВІЛ: хворому потрібно лише 6 уколів на рік

Британський регулятор дав зелене світло на використання інноваційного ін'єкційного препарату для лікування ВІЛ тривалої дії, щоб стримати поширення вірусу. Воно може скоротити кількість днів боротьби з ним – із 365-ти до всього шести на рік, повідомляє Обозреватель.

Це стане гарною альтернативою для тих хворих, які повинні щодня приймати антиретровірусні препарати, які утримують вірус на дуже низькому рівні, пише The Mirror. Нове схвалила британська Національна служба охорони здоров'я Британії (National Health Service, NHS).

Йдеться про антиретровірусні препарати Cabotegravir від фармкомпанії ViiV Healthcare Limited та Rilpivirine від Janssen. У поєднанні вони утримують кількість вірусних частинок у крові (вірусне навантаження) настільки низьким, що вони не можуть бути виявлені або передані між людьми.

У Національному інституті охорони здоров'я та досконалості допомоги (National Institute for Health and Care Excellence, NICE) заявили, що такі уколи можна пропонувати дорослим, яким вдалося зберегти вірусне навантаження ВІЛ на низькому рівні за допомогою щоденних антиретровірусних препаратів. Але замість них, у разі нового лікування, буде достатньо робити ін'єкцію раз на два місяці (всього шість на рік).

Результати клінічних випробувань показують, що ін'єкція Cabotegravir із Rilpivirine така ж ефективна в підтримці низької кількості вірусних частинок у крові.