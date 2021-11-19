Що очікується на валютному ринку у п'ятницю

У четвер почалося зміцнення гривні на міжбанківському валютному ринку тривало всього кілька годин. Вихід із великими покупками валюти імпортерів енергоносіїв та великих рітейлерів, які готуються до «Чорної П'ятниці», знову розгорнув тренд у бік зростання курсу долара.

Олії у вогонь долив Національний банк, який вийшов із покупкою стандартних 5 млн доларів і позначив рівень підтримки – 26,41 гривні. Сьогодні останній день сплати податку на прибуток за 3 квартал. Вся надія – на експортерів, які до останнього чекали на вигідний курс і сьогодні продаватимуть валюту для сплати податків. Якщо їх буде мало, зростання курсу долара може прискоритися через брак пропозиції на ринку.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 26,47/26,55 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва у четвер зріс у ціні на 7 копійок: вранці його продавали по 26,48-26,50 гривень, до обіду цінник зріс до 26,52-26,54 гривень, а надвечір – до 26,55 -26,57 грн. Сьогодні вранці продаж стартує із 26,55 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Сьогодні рівноймовірні як зростання, так і зниження ціни долара. Можливі різкі коливання.

Євро на ринку FOREX у четвер скоригувався до 1,1372 долара. Вранці п'ятниці він знову знижується і вже опустився на 22 пункти до позначки 1,1350. Готівковий євро вчора подорожчав на 11 копійок: зранку його продавали по 29,99 – 30,02 гривні, а до обіду – вже по 30,10-30,13 гривні. Увечері за євро просили від 30,10 до 30,15 гривні. Сьогодні вранці продаж стартує із 30,10-30,12 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. Сьогодні рівноймовірні як зростання, так і зниження ціни готівкового євро.

Російський рубль у четвер знову впав до американського долара з 72,40 до 73,30 рублів за долар. Вранці п'ятниці він торгується у діапазоні 72,92-73,16 рубля за долар. Готівковий рубль у столиці вже тиждень продають по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів. Вважаємо, що і сьогодні за межі діапазону 3,63-3,67 гривні за 10 рублів ціна російської валюти в Києві не вийде.