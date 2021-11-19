Замах на Лещенка: чи ініціюють "слуги" його відставку

Історія із замахом на міністра Романа Лещенка не має стосунку до нинішнього етапу в його кар’єрі. Позбавити життя чиновника хотіли не за боротьбу з олігархами і корупціонерами, а за старі справи, які він ввіз із собою на урядову посаду. І це погано для іміджу влади, пише Юрій Васильченко, Depo.ua.

Не будемо переказувати деталі викриття співробітниками МВС замаху на Лещенка, його, нагадаємо, хотіли викрасти і катувати. При цьому замовник припускав, що тортури можуть призвести до загибелі міністра. Але злочин розкрили, замовників затримали, а міністр - цілий і неушкоджений, виступив на брифінгу.

Щойно з’явилися незначні деталі цієї справи, журналісти накопали більше. Це було нескладно, адже про конфлікт між Романом Лещенком і можливим замовником замаху писали багато. Історія розпочалася у 2017 році, коли до України приїхав американець із Північної Дакоти Курт Джейкоб Гросанс, який вирішив зайнятися в Україні агробізнесом. Він відкрив ТОВ "Гросанс", директором якого у 2018 році став Роман Лещенко.

Спочатку між заокеанським підприємцем та підприємливим українцем усе було добре, допоки американець не звинуватив нинішнього міністра у зникненні з підприємства значних обсягів зерна. Збитки начебто склали $250 тисяч. У той же час Лещенко звинувачення відкидає. Він акцентував на тому, що залишив компанію, щойно дізнався про аферу з насінням: Гросанс нібито контрабандою завіз в Україну генетично модифіковане насіння і хотів його тут використовувати. Тобто, є дві правди: одна – американця (українець його обікрав), інша – українця (не лише не обкрадав, а ще й викрив заїжджого афериста). І жодна з цих правд не здалася нам на 100% переконливою.

Про конфлікт з іноземним інвестором було відомо (принаймні, мало бути відомо), коли кандидатура Лещенка розглядалася на посаду міністра. Чому інформацію не взяли до уваги - питання. Головним завданням цього урядовця є ефективне впровадження ринку землі, тому слід було ставити на цю дуже відповідальну ділянку людину без скелетів у шафі. Аби її проблеми з минулого, довладного життя, не кидали тінь на саму реформу. Виникає враження, що тоді на його скандал з американським партнером з якихось причин вирішили заплющити очі.

Як тепер розвиватиметься ця історія, також питання. Не виключено, що влада намагається відвести увагу суспільства від оприлюдненого у середу розслідування Bellingcat про "вагнерівців". Почали згадувати і про замах на радника президента Сергія Шефіра. До речі, досі не розкритий. Однак у цьому випадку краще говорити не про збіг нового витка "вагнергейту" з викриттям зловмисників, які хотіли вчинити замах на Лещенка, хоча паралелі дійсно напрошуються, а про те, як вчинять у високих кабінетах із цим міністром. Залишать на посаді, чи звільнять.

З одного боку, з огляду на фабулу справи він – жертва. А з іншого – опозиціонери, особливо противники земельної реформи, тепер акцентуватимуть на версії американця, казатимуть, що урядовець – нечистий на руку. Кому більше повірять наші громадяни, українському міністру, чи іноземцю, який вклав гроші в бізнес у нашій країні, але його тут кинули на гроші, а тепер ще й завели справу? Може й останньому... Тим більше, якщо на боці громадянина Штатів гратимуть телеканали. А вони гратимуть. Бо і тема гаряча, і міжнародний скандал можна роздути. Не кожного ж дня у нас ловлять громадян США, та ще й на замовних вбивствах.

Ця справа точно перебуватиме на контролі в американського посольства і детектив із замахом на українського урядовця ризикує стати неприємною темою у відносинах нашої влади із нашими партнерами.

Цікаво, якими будуть наступні кроки усіх сторін. Забалакати тему не вдасться. І якщо звільнення Лещенка з посади не ініціюють в самому Кабміні чи у фракції "слуг", то з такою ініціативою носитимуться опозиціонери. Їм політично вигідно бити по слабких місцях влади, владі ж, навпаки, бажано зменшувати токсичність, що накопичується з кожним днем на її носіях. Лещенко в нинішньому уряді - не найгірший за результатами роботи, але тепер він буде більше на слуху через цю історію. Точніше, через її різні інтерпретації.