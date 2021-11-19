Новий рік та Різдво 2022: скільки будемо відпочивати

У грудні 2021 та січні 2022 в українців буде декілька тривалих вікендів, під час яких кожен зможе насолодитись святковою атмосферою.

Першого місяця зими діти чекають на особливе свято – День святого Миколая. Цей день не є офіційним вихідним, проте цьогоріч 19 грудня випало на неділю, а тому можна буде відпочити і провести час у сімейному колі.

Додаткові вихідні порадують українців наприкінці грудня на католицьке Різдво. Ця дата, 25 грудня, цьогоріч випадає на суботу, тому понеділок буде вихідним. Відпочивати будемо 25, 26 і 27 грудня.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на годину. Відповідно в передсвяткові дні 24 і 31 грудня можна буде піти з роботи раніше.

Новий рік 1 січня також буде в суботу, тому офіційний відпочинок розтягнеться на три дні – 1, 2 і 3 січня.

Православні християни відзначатимуть Різдво 7 січня. Українці отримають тривалі вихідні з 7 по 9 січня. У переддень свята, 6 січня, робочий день буде також скорочено на годину.

На цьому святкові вихідні у січні закінчуються, проте є ще особливі дні, які не відзначені червоним кольором у календарях.

Зокрема, потрібно згадати про Щедрий вечір, який святкують за родинним столом 13 січня. Також цього дня починаються гуляння, які називають Маланкою на честь преподобної Маланії Римлянки. Так, в ніч з 13 на 14 січня дівчата ворожили на судженого, та намагалися побачити своє майбутнє.

Далі, 14 січня, українці святкують Старий Новий рік, що 2022 року буде в п’ятницю. Цього дня, за народними традиціями, хлопці ходили посівати. Дівчата робили це рідше, адже вважається, що спочатку в будинок має зайти чоловік.