У США сталося неймовірне ДТП із щасливим результатом

Велика магістральна вантажівка буквально розчавила легковий автомобіль, але жінка-водій дивом вижила, повідомляє РБК-Україна.

Жахлива дорожня аварія сталася раніше у вівторок на цьому тижні в США. Інцидент на мосту в Маунт-Вернон, штат Вашингтон, ледь не призвів до загибелі людини, але в підсумку за неймовірним збігом обставин обійшлося без жертв.

Жінка за кермом седана Nissan Altima їхала по мосту, як раптом вантажівка, що рухалася перед нею, почала екстрено гальмувати. Водій легковика теж вдарила по гальмах - і в цей момент ззаду в неї врізалася велика магістральна вантажівка, водій якої не встиг зреагувати.

Через велику різницю у швидкості вантажівка буквально наскочила на седан, попутно мнучи та загортаючи в бублик задню частину його кузова.

"Вантажівка рухалася по інерції змушуючи задній бампер і потім багажник Altima як би складатися поверх себе" , - описує деталі офіцер поліції Рокі Оліфант, що першим прибув на місце події.

- Це було схоже на пандус для вантажівки, яка просто рухалася по верхній частині машини й продовжувала це робити, поки фактично не зупинилася на ній".

При першому погляді на те, що залишилося від легкової машини, може здатися, що її водій в цій аварії загинув. Так подумав і сам офіцер, але під час огляду місця події з салону раптом почулися заклики про допомогу. Було викликано евакуатор, щоб зняти вантажівку, і бригада зі спеціальним інструментом, щоб розрізати кузов.

Дивно, але водій не просто вижила - вона зовсім не отримала ніяких травм. Жінка самостійно покинула місце аварії, скаржачись лише на легкий біль у ребрах і дрібні садна.