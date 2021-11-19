Працівникам лісництва загрожує до 5 років в'язниці через вирубку дерев

Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт щодо трьох працівників Бабаївського лісництва ДП "Жовтневе лісове господарство" підозрюваних у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч.ч. 1, 2 ст. 367 КК України), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого" , - заявили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними досудового розслідування через недбале ставлення підозрюваних до своїх обов'язків на території лісництва було незаконно вирубано майже 600 дерев. Сума збитків, завданих державі, становить понад 1 млн грн.