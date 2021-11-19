Німеччина і Нідерланди відправили дипломатів на перемовини з "Талібаном"
Німеччина та Нідерланди вперше з часу, коли влада в Афганістані перейшла до угруповання "Талібан", відправили своїх дипломатів до них на перемовини. Ключовою темою розмови були гуманітарні питання. Про це, посилаючись на ЗМІ Німеччини, повідомляє Європейська правда.
У МЗС Німеччини розповіли, що до Кабула на перемовини з урядом "Талібану" у четвер 18 листопада вирушили спеціальний посол Яспер Вік та посол Маркус Потцель, а від Нідерландів - спецрадник щодо Афганістану Еміль де Бонт.
Згідно з комюніке, ішлося про питання
"у яких практична співпраця і необхідна, і можлива", зокрема про гуманітарну допомогу для афганців.
Посольство Німеччини в Кабулі припинило роботу в середині серпня, його відкриття поки не обговорюється.
Зазначається, що уряд "Талібану" пообіцяв гарантувати для працівників гуманітарних місій безпечний і безперешкодний доступ до громад і людей, які потребують допомоги,
"проявив розуміння щодо рівний доступ до освіти афганських хлопців та дівчат є національною необхідністю для Афганістану", та вкотре пообіцяв залишати можливість виїхати з країни для тих, хто хоче це зробити.
"Ми взяли до уваги зобов’язання. Будь-які подальші дії будуть залежати від того, як вони будуть виконуватися", - зазначили в МЗС Німеччини.
Афганістан дуже залежить від зовнішньої допомоги, якої суттєво поменшало після останньої зміни влади. ООН неодноразово попереджала про загрозу гуманітарної катастрофи в країні.