Німеччина і Нідерланди відправили дипломатів на перемовини з "Талібаном"

Німеччина та Нідерланди вперше з часу, коли влада в Афганістані перейшла до угруповання "Талібан", відправили своїх дипломатів до них на перемовини. Ключовою темою розмови були гуманітарні питання.﻿ Про це, посилаючись на ЗМІ Німеччини, повідомляє Європейська правда.

У МЗС Німеччини розповіли, що до Кабула на перемовини з урядом "Талібану" у четвер 18 листопада вирушили спеціальний посол Яспер Вік та посол Маркус Потцель, а від Нідерландів - спецрадник щодо Афганістану Еміль де Бонт.

Згідно з комюніке, ішлося про питання "у яких практична співпраця і необхідна, і можлива" , зокрема про гуманітарну допомогу для афганців.

Посольство Німеччини в Кабулі припинило роботу в середині серпня, його відкриття поки не обговорюється.

Зазначається, що уряд "Талібану" пообіцяв гарантувати для працівників гуманітарних місій безпечний і безперешкодний доступ до громад і людей, які потребують допомоги, "проявив розуміння щодо рівний доступ до освіти афганських хлопців та дівчат є національною необхідністю для Афганістану" , та вкотре пообіцяв залишати можливість виїхати з країни для тих, хто хоче це зробити.

"Ми взяли до уваги зобов’язання. Будь-які подальші дії будуть залежати від того, як вони будуть виконуватися" , - зазначили в МЗС Німеччини.

Афганістан дуже залежить від зовнішньої допомоги, якої суттєво поменшало після останньої зміни влади. ООН неодноразово попереджала про загрозу гуманітарної катастрофи в країні.