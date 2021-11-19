Австралія закликала до глобальної боротьби з дезінформацією в інтернеті

Глава МЗС Австралії Маріс Пейн закликала світову спільноту спільно боротися з поширенням дезінформації онлайн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми мали розпочати (боротьбу з дезінформацією онлайн - Ред.) ще вчора" , - сказала Пейн, виступаючи в ході онлайн заходу в рамках щорічного саміту про кібертехнології "Сідней Діалог".

"Нам потрібно ясно дати зрозуміти, що верховенство закону, яке застосовується офлайн, має діяти і онлайн. Правила дорожнього руху - це те, що дозволяє учасникам дорожнього руху залишатися в безпеці, те саме має бути і з онлайн-користувачами" , - додала вона.