Наскільки автомобілі забруднюють планету

Конференція ООН щодо зміни клімату в Глазго знову привернула увагу до проблеми викидів СО2, повідомляє Deutsche Welle.

Зміну клімату пов’язують з технічним прогресом і від вимог “зелених” організацій сильно страждає, у тому числі автомобільна галузь – екологічні вимоги до автомобілів стають все суворішими що викликає здорожчання та ускладнення нових авто.

Проте на конференції ООН було опубліковано вельми цікавий графік, який позує що увесь транспорт включаючи літаки, кораблі, залізницю та інші види засобів пересування знаходиться на четвертому місці у списку забруднювачів і випускає в атмосферу усього близько 16% СО2.

Нагадаємо, що за оцінками Greenpeace частка саме автомобільного транспорту у загальній кількості викидів СО2 склала лише 9%. А якщо врахувати, що оцінка Greenpeace включає в себе вантажні автомобілі та автобуси то реальна частка, яка припадає на легкові автомобілі є значно меншою.