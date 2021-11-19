Промоутер Ломаченко висловився про реванш із Лопесом

Боб Арум, глава промоутерської компанії Top Rank, яка представляє інтереси екс-чемпіона світу Василя Ломаченка і чемпіона Теофімо Лопеса, прокоментував можливе проведення реваншу між українцем і американцем, повідомляє УНІАН.

Арум підтвердив, що Лопес не хоче ще раз боксувати проти Ломаченка.

"Нам потрібно було б організувати бій між переможцем бою Ломаченко - Коммі з Лопесом, але Теофімо сказав, що він не хоче знову битися з Василем. Ми не можемо змусити його це зробити" , - сказав промоутер.

Також він заявив, що після поєдинку проти Джорджа Камбососа Лопес може зустрітися з Шакуром Стівенсоном.

Теофімо Лопес, Боб Арум і Василь Ломаченко / фото boxingscene.com

Нагадаємо, що в найближчому бою 11 грудня Ломаченко боксуватиме з Річардом Коммі. Лопес 27 листопада вийде в ринг проти Камбососа.

Ломаченко - Лопес: що було раніше