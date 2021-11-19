Пенелопа Крус знялася у новій фотосесії

47-річна Пенелопа Крус стала героїнею нового номера журналу Variety – актриса взяла участь у фотосесії та поговорила з кореспондентом видання. В інтерв'ю Крус розповіла про роботу в кіно та особистому житті, повідомляє Spletnik.

Актриса, яка нещодавно отримала приз за найкращу жіночу роль на Венеціанському кінофестивалі за роботу у фільмі "Паралельні матері", зізнається, що пріоритетом для неї є їхні з чоловіком Хав'єром Бардемом діти – 10-річний Леонардо та восьмирічна Лео.