Введено в обіг пам'ятні банкноти номіналом 20 та 200 гривень

Національний банк з 19 листопада ввів у обіг нові пам'ятні банкноти номіналом 20 та 200 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності, повідомляє Економічна правда.

Пам'ятна банкнота номіналом 20 гривень містить усі елементи захисту банкноти номіналом 20 гривень зразка 2018 року з додатковим нанесенням на лицьовій стороні трафаретним друком фарбою OVMI айдентики – "30 років Незалежності України".

В обіг вводиться 30 тисяч таких банкнот.

Банкнота номіналом 200 гривень містить усі елементи захисту банкноти номіналом 200 гривень зразка 2019 року із додатковою айдентикою "30 років Незалежності України". Таких пам'ятних банкнот випущено також 30 тисяч шт.

Джерело: НБУ

НБУ розповсюджуватиме пам'ятні банкноти через свій онлайн-магазин.