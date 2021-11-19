Київ наближається до нижнього порогу "червоної зони"

Мер Києва Віталій Кличко сподівається, що місту вдасться уникнути запровадження повного локдауну. Про це він розповів в інтерв’ю, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні столичні лікарні, що приймають хворих на коронавірус, заповненні трошки більше, ніж на 66%. Ліжок з киснем заповнено - 71%. (А 10 листопада, коли були пікові показники, заповненість ліжок з киснем становила майже 80%). На сьогодні, як я вже сказав, у нас тенденція до зменшення завантаженості ліжок, у тому числі і кисневих" , - зауважив мер Києва.

Кличко розповів, що в Києві для прийому хворих на коронавірус у 33 медзакладах визначено понад 6 тисяч ліжок. Подачею кисню в комунальних медзакладах обладнані понад 90% ліжок. Також у столиці є понад 500 апаратів штучної вентиляції легень.

"Влітку, коли не було такої хвилі захворюваності, ми зробили все, щоб підготуватися. Тоді фахівці – і міжнародні, і вітчизняні - говорили, що наступна хвиля буде однозначно набагато складнішою. Тому ми цей час використали, щоб підготувати наші медзаклади, закупити все необхідне" , - розповів мер.