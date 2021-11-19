На кордоні з Азербайджаном загинули шість вірменських військових

Шість вірменських військовослужбовців загинули 16 листопада під час бойових дій з азербайджанськими ЗС на східному кордоні, повідомляє ТАСС.

Про це йдеться у заяві вірменської Міноборони.

"Під час бойових дій, що розгорнулися 16 листопада на східному напрямку Вірменії в результаті атаки азербайджанських ЗС, вірменська сторона, за наявною на даний момент інформацією, має шестеро загиблих" , - наголошується в заяві.

Як повідомляє вірменське військове відомство, "за посередництвом російської сторони на цю мить йдуть інтенсивні пошуки зниклих безвісти військових, а також ведуться переговори для повернення військовополонених".

"Станом на 10:00 19 листопада ситуація на вірмено-азербайджанському кордоні щодо стабільна та контролюється збройними силами Вірменії" , - йдеться у заяві вірменського Міноборони.

16 листопада у прикордонних районах Сюнікської області Вірменії відбулися інтенсивні бої між збройними силами Вірменії та Азербайджану. Єреван заявив, що азербайджанські військові почали наступ углиб території Вірменії, а Баку звинуватив вірменські збройні сили в атаці на посади азербайджанських військових.