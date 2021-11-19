Розкрито деталі "Великого будівництва" найдовшої траси України

Траса М-30 Стрий – Ізварине, яку також називають Дорогою Єдності, стала наймасштабнішим проектом дорожньої частини програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", повідомляє УНІАН.

Роботи фінішували вже на 520 км, що становить 82% від плану.

"До кінця року заплановано влаштувати нове покриття на 634 кілометрах дороги М-30. Дорожники працюють у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій областях" , - інформує Укравтодор.

Зокрема, на Львівщині капітально відремонтували 43 км траси, від Стрия до межі області. Наразі дорожники наносять розмітку.

В Івано-Франківській області завершили ремонт 14,9 км від Рогатина до межі з Тернопільщиною, тривають роботи ще на 16,9 км між межі Львівської області до Рогатина.

фото facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

На Тернопільщині фінішував ремонт 48,7 км із 66,3 км запланованих. Також капітально відремонтували міст у селищі Городище і реконструювали ще 9 мостів.

У Хмельницькій області продовжують реконструкцію і капітальний ремонт 42 км траси.

На Черкащині відремонтували 20 км шляху, ще одна ділянка протяжністю 13 км – в роботі.

У Кіровоградській області відремонтували дорогу від Кропивницького до межі з Черкащиною, на обході Кропивницького ще тривають роботи.

фото facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

На Дніпропетровщині відремонтували частину від Дніпра до Кіровоградської області, а також від Павлограда до межі Донеччини. Зараз дорожники наносять розмітку від Дніпра до Павлограда.

У Донецькій області основну частину робіт теж завершили, наразі наносять розмітку біля Покровська.

фото facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

В Укравтодорі зазначають, що за програмою "Велике будівництво" минулого року встигли оновити понад 17% основної мережі доріг, а план до кінця поточного сезону – відновити 5000 км державних автошляхів.

"Клаптиковий" ремонт у минулому — відновлюємо цілі маршрути, №1 з яких — М-30 Стрий – Ізварине протяжністю 1400 км. Цей маршрут дозволить людям легко та швидко дістатися з заходу на схід дорогою європейської якості" , - підкреслює агентство.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року відновлять 24 тисячі км автодоріг.

