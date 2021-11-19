На Харківщині стався вибух на підприємстві тепломереж

У Харківській області поліція отримала чергове повідомлення про вибух. Цього разу надзвичайна ситуація сталася в котельні на вулиці Московській у Краснограді, повідомляє Depo.ua.

Повідомлення про подію надійшло 18 листопада об 11:13 від 43-річного працівника підприємства.

На місці поліцейські встановили, що на території підприємства теплових мереж під час повторного розпалу газового котла стався вибух газоповітряної суміші. 49-річна жінка-оператор отримала незначні тілесні опіки. Стан її здоров’я задовільний.

Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до трьох років позбавлення волі.