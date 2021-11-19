Ідея Банк заплатить 4 млн грн штрафу за неправдиву рекламу

Північний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні позову Ідея Банку про відміну штрафу у розмірі 4,08 млн грн від Антимонопольного комітету. Банк було оштрафовано за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, повідомляє UBR.

Йдеться про рекламу, яка, за версією регулятора, вводила споживачів в оману.

Так, банк поширював у своїх відділеннях, у пресі, на бордах, сітілайтах та банерах вздовж ескалаторів Київського метрополітену, а також у соціальних мережах таку інформацію:

з 08.2019 до 31.10.19 – "Ідеальна 30". Щодня ідеальний кредит під повний 0%;

з 11.2019 по 09.02.2020 - "Чорна п'ятниця - ціни навпіл, -50%. Розпродаж кредитів".

В результаті АМКУ восени 2020 року встановив, що вказана інформація вводить в оману споживачів, адже банк не надавав кредити під "повний 0%" і не вказував усі умови видачі позики поряд із вищезазначеними твердженнями.

За це порушення комітет оштрафував банк, останній оскаржив це у суді. Проте Господарський суд міста Києва та Північний апеляційний господарський суд прийняли сторону АМКУ.