"Російський" коронавірус отримав офіційну назву

Штам коронавірусу SARS-CoV-2, який домінує в Росії і називається російським, отримав офіційне позначення AY.122 і був внесений до реєстру номенклатури Pangolin, повідомляє РИА Новости.

Новий штам був уперше виявлений у Словаччині у січні 2021 року, а у травні-червні він з'явився в РФ. До кінця літа AY.122 вже становив понад 80 відсотків російських зразків геномів коронавірусу, завантажених у публічну базу GISAID. У той же час він поширився в Казахстані, Україні, Туреччині, Фінляндії та Ізраїлі, де виникла самостійна лінія штаму, позначена як AY.122.1.

За словами генетика Дмитра Прусса з Солт-Лейк-Сіті, основною перешкодою, що виникла при відокремленні коронавірусу в окремий штам, стала ненадійна поведінка однієї з двох характерних для нього мутацій — Orf7a:P45L. Тому основою визнання нового штаму стала інша мутація — Orf1a:K261N.

Ця ключова зміна зачіпає гени, які не кодують S-білок коронавірусу, що бере участь у проникненні вірусу в клітину, і на який націлена більшість вакцин. Тому очікується, що AY.122 не має підвищеної стійкості до антитіл, які виробляються у щеплених людей.