Екскомандувач армією США в Європі прокоментував навчання НАТО із ЗСУ

Колишній командувач Збройних сил США в Європі Бен Ходжес прокоментував нещодавні навчання НАТО у Чорному морі за участю українських військових, повідомляє Новое время.

"Я із задоволенням дивився на тренування сил НАТО за участю українських військових. Чорне море — не російське море, це міжнародні води. І те, що там перебували морські сили США, Великої Британії, інших країн НАТО, лише підкреслює цей його статус" , — заявив Ходжес.

У суботу, 13 листопада, військово-морські сили України провели в Чорному морі навчання типу PASSEX з кораблями США, Туреччини та Румунії. Сторони відпрацювали взаємодію багатонаціональної тактичної групи за стандартами НАТО.

Президент Росії Володимир Путін, коментуючи ці навчання, заявив, що Москва вважає їх серйозним викликом.

У відповідь в посольстві США в Україні заявили, що усі кораблі мають право мирного проходу через іноземні територіальні моря, зокрема і Чорне море, і жодній країні не можна дозволити незаконно обмежувати свободу судноплавства, яка є життєво важливою для глобальної торгівлі та економічної безпеки.

Кораблі США увійшли в Чорне море на тлі повідомлень ЗМІ про стягування російських військ до українських кордонів. Зокрема, 31 жовтня газета The Washington Post повідомила, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною, що викликає занепокоєння серед чиновників США та Європи.